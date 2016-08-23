Антананариву, 23 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум.



Keith Allison Арест

Пять человек было арестовано на Мадагаскаре 21 августа после двойного убийства двух граждан Франции на острове Нуси-Бураха, сообщает Figaro.

«Мы арестовали четверых человек 21 августа. Их вину или причастность — как прямую, так и косвенную — к этому преступлению установить не удалось». — заявил 22 августа глава следственного отдела уголовного розыска М.иРаджаонсон.

По его словам, речь может идти только о двойном убийстве, необходимо только установить мотив.

По информации, полученной от прокурора провинции Туамасина, Тьерри Раджаоны Лоре, был задержан еще один подозреваемый. Речь идет о бывшем молодом человеке одной из жертв, гражданине Франции, проживающем на острове.