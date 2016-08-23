Пять человек арестовано в связи с гибелью граждан Франции на Мадагаскаре
Антананариву, 23 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум.
Keith Allison
Арест
Пять человек было арестовано на Мадагаскаре 21 августа после двойного убийства двух граждан Франции на острове Нуси-Бураха, сообщает Figaro.
«Мы арестовали четверых человек 21 августа. Их вину или причастность — как прямую, так и косвенную — к этому преступлению установить не удалось». — заявил 22 августа глава следственного отдела уголовного розыска М.иРаджаонсон.
По его словам, речь может идти только о двойном убийстве, необходимо только установить мотив.
По информации, полученной от прокурора провинции Туамасина, Тьерри Раджаоны Лоре, был задержан еще один подозреваемый. Речь идет о бывшем молодом человеке одной из жертв, гражданине Франции, проживающем на острове.