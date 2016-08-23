Тверь, 23 августа, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя встретился с ветеранами Великой Отечественной войны — участниками Курской битвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Мероприятие приурочено к 73-й годовщине великого сражения.

тверскаяобласть.рф Встреча Игоря Рудени с ветеранами

Курская битва стала переломным моментом в истории Великой Отечественной войны. Победа в ней положила начало освобождению страны от немецко-фашистских захватчиков. Участие в битве принимали около 12 тысяч жителей Тверской области.

«Ваш вклад в Победу неоценим, — обратился к ветеранам Игорь Руденя. — Вы подарили нам мирное небо над головой, возможность жить в сильной стране, отстаивать свои интересы в мире, чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Теперь очередь нашего поколения оставить след в истории».

Несмотря на почтенный возраст, многие из ветеранов ведут активный образ жизни, занимаются патриотическим воспитанием молодежи. На встрече неоднократно звучали предложения усилить работу в этом направлении. Глава региона выразил готовность помочь в реализации высказанных предложений.

На встрече был поднят и вопрос установки в Твери памятника герою Великой Отечественной войны, лейтенанту Александру Кацитадзе, который сорвал план немцев по наступлению в бежецком направлении.

Также речь шла о социальной поддержке ветеранов: организации системной волонтерской помощи одиноким пожилым людям в уборке квартир и других делах по хозяйству. Поднимались вопросы лекарственного обеспечения ветеранов, предоставления средств реабилитации.