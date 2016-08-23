Минск, 23 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Спортсмены сборной Белоруссии будут нести свой и российский флаги в ходе торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом, как передает Sputnik, заявил председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель.

Флаг России

«Я как руководитель Паралимпийского комитета Беларуси не собираюсь молчать ни здесь, ни в Бразилии, — заявил он. — Я даже поручил взять на открытие Игр в Рио белорусские и, однозначно, российские флаги. У меня точно они там будут».

При этом Шепель добавил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении от Паралимпиады в Бразилии российской сборной является неверным шагом «за всю историю паралимпийского движения».

«Я хочу сказать, что это самый неверный шаг за всю историю паралимпийского движения, — говорит председатель Паралимпийского комитета Белоруссии. — А то, что инвалидов ставят во главу политики, это вообще кощунство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа 2016 года Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Основанием для такого решения стал доклад Макларена, сделанный по результатам «расследования» показаний бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) по данному вопросу, тем самым оставив решение Международного паралимпийского комитета в силе.

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