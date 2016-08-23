Мурманск, 23 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Прокуратура Октябрьского округа Мурманска добилась возбуждения уголовного дела за выпавших из окна детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

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«По результатам проведенной проверки ОП №1 УМВД России по Мурманску было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, — отметили в прокуратуре. — Постановление об отказе признано незаконным, необоснованным и отменено. Прокурором дано указание возбудить уголовное дело».

Напомним, 22 июля текущего года в Мурманске из окна выпали дети. Пострадавших было двое — это девочка, которой около полутора лет и мальчик, которому на тот момент было почти 7 лет. Оба попали в больницу, мальчик оказался в реанимации, состояние девочки оценивалось как тяжёлое, но стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, в момент происшествия матери детей не было дома, она отлучилась в магазин. По данным прокуратуры, при врачебном осмотре в Мурманской областной клинической больнице у детей были зафиксированы множественные переломы.