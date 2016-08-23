Себеж, Псковская область, 23 августа, 2016, 15:47 — ИА Регнум. На полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже Псковской области уничтожили две партии свежих шампиньонов, выращенных в Польше и ввезённых в Россию под видом каучука. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, груз общим весом более 29 тонн был уничтожен механическим способом.

pixabay.com Шампиньоны

Подкарантинная продукция была задержана 16 августа в Себежском районе Псковской области в ходе проведения совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом грузов из Белоруссии. Согласно товаротранспортным документам, польские шампиньоны под видом каучука везли из Литвы в Московскую область.

Отметим, что с начала 2016 года на российско-белорусском участке границы РФ запрещён ввоз по тем или иным причинам более 200 партий подкарантинной продукции общим весом свыше 2 тысяч тонн.