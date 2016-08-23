Красногорск, 23 августа, 2016, 16:12 — ИА Регнум. 57 тысяч школьников Московской области продолжают обучаться во вторую смену. Тем не менее, по словам губернатора региона Андрея Воробьева, развитию системы образования в регионе уделяется особое внимание — до 1 сентября в Подмосковье будут открыты 14 новых школ. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

pixabay.com В школе

Как отметил глава Подмосковья, ежегодно в области становится на 40 тысяч школьников больше, однако проблема обучения во вторую смену все еще остается главным вызовом для региона.

«40 тысяч школьников у нас прибавляется каждый год. Мы строим школы. 14 школ мы сдадим к 1 сентября, и еще 11 школ до 1 января 2017 года. Это позволит нам снижать вторую смену. 57 тысяч ребятишек до сих порт ходят учиться во вторую смену, и мы конечно понимаем, что без федеральной программы нам будет крайне сложно. Наш главный вызов — это вторая смена, еще раз хотел бы актуализировать эту тему», — отметил Воробьев.

Напомним, по данным пресс-службы областного парламента, на начало 2015—2016 учебного года во вторую смену обучались более 59,5 тысяч школьников. В таком режиме работало 268 областных школ. Тем не менее в ряде муниципалитетов области отмечают появление не только второй, но и третьей смены. Так, в Ногинске бурное строительство жилья и отсутствие социальной инфраструктуры вынудило местных школьников заканчивать школьные занятия после семи часов вечера. Родители школьников в Серпуховском районе в мае объявили голодовку — в местной школе не хватает мест: дети также обучаются вечером.

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