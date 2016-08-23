Киев, 23 августа, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Выборы в Донбассе возможны не раньше, чем через четыре-пять лет после прекращения боевых действий, заявил представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук в интервью изданию «Главком».

Rama Выборы

По словам Марчука, в настоящее время проведение местных выборов на юго-востоке Украины невозможно. В мировой практике имеются примеры, когда выборы, проведенные вскоре после боевых действий, лишь навредили, отметил Марчук.

«То есть важным пунктом наших действий является соблюдение времени между прекращением войны и выборами. Это первое. Чем больше, тем лучше, но примерно четыре-пять лет минимум», — пояснил он.

Напомним, проведение выборов в Донбассе входит в условия минских соглашений и является одним из основных этапов урегулирования конфликта в регионе. Выборы неоднократно переносились в связи с невыполнением Киевом своих обязательств. Очередная дата выборов в ДНР и ЛНР намечена на 6 ноября 2016 года.