Москва, 23 августа, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал денежную выплату с фиксированным объемом в размере 5 тысяч рублей «очень существенными деньгами». Траты бюджета составят порядка 200 млрд рублей. Однако, учитывая отложенное исполнение этого решения, не слишком-то и серьезной получается нагрузка на бюджет. Пойти на этот шаг все равно пришлось бы, инфляция успела уйти далеко вперед. Да и дефицит бюджета России уже оценивается в 4,2−4,4% ВВП при должном значении не выше 3% ВВП, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Медведев Дмитрий

«Дополнительным фактором поддержки подобной выплаты является платежеспособность пенсионеров: покупательская активность этой группы населения и так невелика, а в последние несколько лет неуклонно снижается. Важно понимать, что следующие индексации придется проводить уже с учетом этой одобренной выплаты. Ближайшая следующая индексация пенсий запланирована на февраль, ее предполагается провести в форме накопленной инфляции за 2016 год», — пояснила Бодрова.

«Средняя пенсия по возрасту в России составляет от 8 до 11 тысяч рублей, повышенная «специальная» — немногим выше. Инфляция в РФ по итогам июля 2016 года составила 7,2% г/г, индекс потребительских цен, несмотря на июльское сокращение, остается в зоне повышенной турбулентности и сохраняет потенциал к росту. Иными словами, деньги пенсионерам явно не лишние», — высказала свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, вторая волна индексации пенсий будет заменена разовой денежной выплатой, заявил по итогам совещания с правительством глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Выплата может быть разовой и составить 5 тыс. рублей.

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