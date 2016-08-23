Ставрополь, 23 августа, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Три уголовных дела в городе Минеральные Воды (Ставропольский край) возбуждены в связи с применением насилия в отношении представителей власти — нападением на инспекторов ДПС в ночь на 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

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Уголовные дела возбуждены в отношении семи подозреваемых, в числе которых один несовершеннолетний и одна женщина. Эти люди подозреваются в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК России.

Следствие располагает данными, что ночью 13 августа подозреваемые «начали бить полицейских по лицу, хватать за форменное обмундирование и кидать в них камни, причинив сотрудникам полиции физическую боль и повредив их форменное обмундирование». Такие действия последовали за решением инспекторов ДПС составить административный протокол в отношении родственника одного из подозреваемых.