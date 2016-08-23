Москва, 23 августа, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Поправки, предлагаемые Минфином по изменению коэффициентов ОСАГО, целесообразны: по экспертным оценкам, взаимосвязь между мощностью автомобиля и аварийностью отсутствует. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заместитель генерального директора по страховой телематике компании Meta System Тимур Кузеев, комментируя намерения Минфина отменить повышающий коэффициент ОСАГО для машин с мощным двигателем.

(сс) MikeBirdy Автомобиль. Скорость

«Наши экспертные оценки подтверждают статистику МВД и верность предлагаемых поправок. По статистике, взаимосвязь мощности транспортного средства (ТС) и аварийности отсутствует. Более того, мы можем сказать, что нет прямой зависимости аварийности от стажа и возраста в сегменте водителей от 25 лет и старше», — сказал он. Напомним, что сейчас стаж вождения и возраст водителя являются факторами, которые повышают стоимость полиса ОСАГО.

Все зависит исключительно от манеры вождения человека и интенсивности использования ТС, режима эксплуатации (утро, вечер, день, ночь, использование автомобиля в пробках, езда за городом и так далее), пояснил Кузеев. «Статистика анализа, учитывающая более 90 параметров, позволяет делать выводы о зависимости аварий от характера использования автомобиля. Так, например, мы можем сказать, что основные тяжелые убытки для страховых компаний происходят в связи с определенными поведенческими ситуациями на дороге: превышением скоростного режима на более 40 км/ч в течение одной минуты, резкими боковыми ускорениями с показателем более 0,5 G (так называемая игра в шашки)», — отмечает эксперт.

Именно поведенческая модель, манера человека использовать автомобиль приводит к ДТП, констатирует он. «Если человек нарушает ПДД (скоростной режим, опасно использует автомобиль), то это рано или поздно приведет к аварии, поэтому в определении тарифа ОСАГО, безусловно, должны использоваться параметры оценки убытка с точки зрения ремонта автомобиля, стоимости запасных частей и так далее», — полагает он.

Минфин предлагает пересмотреть систему коэффициентов ОСАГО. стаж вождения до 1 года является фактором, который повышает стоимость полиса ОСАГО. В частности, предлагается исключить повышающий коэффициент для автомобилей с мощным двигателем. Среди других предложений Минфина — предоставление возможности приобретения полиса ОСАГО сроком на 2−3 года для владельцев новых автомобилей и увеличение выплаты по «европротоколу» с 50 тыс до 100 тыс рублей.