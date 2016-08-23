Рим, 23 августа, 2016, 15:30 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Глава МВД Италии Анджелино Альфано заявил 23 августа, что Германия согласилась принять сотни мигрантов, находящихся в Италии, сообщает Reuters.

На такой шаг Берлин идет в рамках принятого в 2015 году плана Еврокомиссии, по которому тысячи мигрантов должны быть распределены из Греции и Италии в другие страны — члены ЕС. Как планировалось, до 40 тыс. мигрантов должно было быть переселено из Италии в течение двух лет, однако на сегодняшний день по странам европейского блока распределено только несколько сотен нелегалов.

«До сегодняшнего дня план переселения был полным провалом», — заявил Алфано в интервью итальянским СМИ.

«(Однако) сегодня мы узнали, что с сентября сотни беженцев смогут ежемесячно отправляться в Германию. Если все будет хорошо с Германией, мы думаем, они также будут направляться и в другие страны», — добавил чиновник.

По официальным данным, с начала 2014 года Италия приняла более 420 тыс. мигрантов. Большая часть нелегалов пересекает страну, пытаясь добраться до более обеспеченных государств севера ЕС, однако из-за жестких мер по закрытию границ этот поток замедлился, из-за чего лагеря временного содержания в Италии оказались переполнены.

«Мы не должны забывать, что Германия уже приняла более одного миллиона мигрантов в 2015 году. Если она примет еще и наших (беженцев)… то посыл будет крайне красноречив, поскольку если Германия может это сделать, то смогут и те, кто не приложил столько же усилий, сколько Германия», — подчеркнул Альфано.