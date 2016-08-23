Москва, 23 августа, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Секретарь Общественной палаты РФ, сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов предложил провести в сентябре в России альтернативные параолимпийские игры, сообщает 23 августа портал ОНФ.

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Бречалов назвал решение Спортивного арбитражного суда и Международного параолимпийского комитета об отстранении российских атлетов от Параолимпиады в Рио-де-Жанейро низким и подлым поступком.

Секретать ОП РФ пожелал спортсменам стойкости духа и высказал предложение провести в России «настоящие параолимпийские игры». По его словам, состязания можно запланировать на период с 7 по 18 сентября, а участие в Играх смогут принять «все сильнейшие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа апелляция Параолимпийского комитета России, поданная в Спортивный арбитражный суд в связи с отстранением сборной РФ от участия в Параолимпиаде-2016, была отклонена.