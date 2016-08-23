Нижний Новгород, 23 августа, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В Лыскове (Нижегородская область) начал свою работу новый детский сад №1 на 240 мест. Проверил работу построенного дошкольного учреждения губернатор Валерий Шанцев.

government-nnov.ru Открытие детского сада

Как отметил глава региона, детский сад стал первым во многих смыслах: «Это первое дошкольное учреждение, построенное в городе за 25 лет. Это самый передовой, оборудованный в соответствии со всеми современными требованиями детский сад. Но быть «номером один» — это и особая ответственность. На первых всегда равняются, с них берут пример».

«В регионе открыты десятки новых детских садов — инфраструктура значительно обновилась. Очевидно, что теперь надо заниматься качеством дошкольного образования, готовить кадры, для этого у нас создан специальный ресурсный центр. Уверен, наши дети будут успешны и в детском саду, и в школе, и во взрослой жизни», — заявил Шанцев.

Как сообщил заместитель губернатора Дмитрий Сватковский, в регионе ликвидирована очередь для детей от трех до семи лет — в детских садах создано более 14 тыс. дополнительных мест.

«В целом у нас растет охват дошкольным образованием и среди младших ребятишек: почти 70% детей младше трех лет сегодня имеют возможность получить место в детском саду — это показатель выше, чем в среднем по стране. Например, в детском саду в Лыскове созданы ясельные группы. Будем именно таким образом, пошагово, постепенно закрывать и эту задачу», — заявил Сватковский.

По словам заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Нижегородской области Ольги Щетининой, все детские сады, которые планируются строить в регионе уже в рамках региональной программы, предполагают ясельные группы: «Тем самым мы делаем еще один шаг для ликвидации очередности в детские сады для детишек от полутора до трех лет».

Детский сад №1 в Лыскове — новое двухэтажное здание, рассчитанное на 240 мест. Учреждение примет воспитанников в возрасте с 2 до 7 лет, в нем будут функционировать 12 возрастных групп общеразвивающей направленности.

Детский сад полностью оснащен современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности: учебно-наглядными, программно-методическими пособиями, техническими средствами, развивающими играми и игрушками, детской художественной литературой в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Для образовательной деятельности оборудованы групповые блоки, компьютерный класс, зимний сад, сенсорная комната, музыкальный зал, физкультурный зал, тренажерный зал, изостудия, бассейн, кабинеты для индивидуальных занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом. В учреждении созданы комфортные условия для плодотворной творческой работы сотрудников — методический кабинет, конференц-зал.

Кадровый состав — 27 педагогов, укомплектован в соответствии со штатным расписанием (воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре и плаванию, учитель-логопед, педагог-психолог).

Медицинский блок позволяет в полном объёме осуществлять лечебно-профилактическую работу: имеются все необходимые помещения (врачебный, процедурный кабинеты, изолятор). Пищеблок отличается современным технологическим оборудованием.