Магас, 23 августа, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В Ингушетии решены все организационные вопросы по подготовке к хаджу. Уже составлено расписание отправки паломников в Саудовскую Аравию. Первый рейс состоится 28 августа, второй — 1 сентября, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе главы региона. В ходе подготовки к хаджу было заключено соглашение о перевозке с авиакомпанией «ЮТэйр».

GLady Мекка. Хадж

Ранее предполагалось, что число рейсов будет значительно больше — до восьми. Всего подали документы на посещения хаджа около 500 человек. Каждую группу вылетающих будет сопровождать руководитель, владеющий арабским языком и знающий процедуру совершения обрядов хаджа. С паломниками также были проведены обучающие занятия по правилам посещения священных для каждого мусульманина мест.

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Кроме того, все вылетающие, как отметил заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Мизиев, в настоящее время проходят медицинский осмотр. После этого им будут выданы международные свидетельства о вакцинации против гриппа, дифтерии и столбняка.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Ингушетии выделено 1400 мест на совершение хаджа. Однако число желающих отправиться в Саудовскую Аравию оказалось значительно меньше — всего около 500 человек. В прошлом году из северокавказских регионов только Чечня и Ингушетия полностью освоили все выделенные на регион квоты на хадж. Во всех остальных субъектах СКФО, а также в Адыгее и Краснодарском крае было отмечено снижение спроса на поездку в хадж из-за большой цены.

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