Астрахань, 23 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. В Астраханской области затонул катер. Спастись с борта судна удалось не всем. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 23 августа, инцидент произошел вечером в прошлую пятницу в Камызякском районе.

JuergenPM Вода. Галька

По предварительным данным, катер столкнулся с повальным деревом на левом берегу реки Бакланья близ села Затон. На борту судна находилось шесть человек. Четверо из них выбрались из воды, двоих спасти не удалось. Их личности уже установлены — это 32-летняя местная жительница и гость из Москвы.

Установлением обстоятельств трагедии занялось следствие. Будет ли возбуждено уголовное дело, решится по результатам доследственной проверки. Кому принадлежит катер, в порядке ли все документы на плавательное судно, не уточняется.

Добавим, что, по данным регионального МЧС, за первые шесть месяцев текущего года на водных объектах региона погибли 16 человек, в том числе один ребенок. В прошлом году за аналогичный период утонули 26 человек.