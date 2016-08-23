Ульяновск, 23 августа, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В январе-июне 2016 года в Ульяновскую область привлечено 13 инвестиционных проектов на сумму более 110 млрд рублей, что позволит дополнительно создать для жителей региона 4400 рабочих мест. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, об этом врио губернатора Сергей Морозов на заседании коллегии «блока развития».

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Принимавший участие в заседании Президент Strategy Partners Group Александр Идрисов дал свою положительную оценку инвестиционному климату Ульяновской области и деятельности регионального правительства.

«Если посмотреть по опросам предпринимателей в Ульяновской области лучше ситуация, чем в других субъектах РФ. В последних рейтингах по предпринимательскому климату регион входит в лидеры, а это, безусловно, результаты усилий областной администрации в первую очередь. Кроме того, сегодня Ульяновская область уже в числе субъектов РФ по объему привлеченных инвестиций и экономическому росту. Создание новых рабочих мест и развитие предпринимательства — главное тому подтверждение. Регионы России делятся на две группы: несчастные и счастливые. Несчастные — те, кому не повезло с губернатором. Ульяновская область — счастливый регион», — отметил Идрисов.

«Последние 10 лет вопросы развития являются абсолютно приоритетными для нашего региона. Ульяновская область стабильно растет, добиваясь как качественных, так и количественных результатов. За период с 2005 года объём инвестиций в основной капитал увеличился более чем в 2,5 раза. Это реальный рост, даже с поправкой на инфляцию. За период с 2006—2015 годы в Ульяновскую область привлечено порядка 800 млрд рублей. Всё это дает нам возможность открывать новые современные рабочие места с достойной заработной платой. Я считаю, что это результат, которым мы можем гордиться», — заявил Морозов.

По данным Корпорации развития Ульяновской области, за 7 месяцев в регионе успешно завершена реализация четырех инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. В их числе два проекта на территории индустриального парка «Заволжье», один проект на территории ОЭЗ «Ульяновск» и проект на территории Чердаклинского района. В результате их реализации создано 220 новых рабочих мест.

По итогам года планируется выйти на подписание еще пяти-шести инвестиционных соглашений и ввести в эксплуатацию еще ряд проектов. В их числе завод высокоточного чугунно-стального литья сталелитейной компании «Памир», предприятие по выпуску гидравлического оборудования компании «Дуэт Гидравлик» в Радищевском районе, завод по производству кабельных бортовых систем ЗАО «Промтех-Ульяновск», вертолетный центр НП «Хелипорт-Ульяновск», маслоэкстракционное предприятие ООО «Легенда-МЭЗ» на территории перспективного индустриального парка «Димитровград», гипермаркеты товаров для дома и стройки компании «Леруа Марлен» и спортивных товаров компании «Декатлон».

По словам генерального директора Корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина, важнейшая задача ближайших пяти лет, которую ставит врио губернатора Сергей Морозов — привлечение инвесторов в сферы инновационных и прорывных технологий.

«Очень важно научиться привлекать резидентов для реализации инновационных проектов, соответствующих направлениям Национальной технологической инициативы (НТИ). Необходимо успеть войти в новые рынки, которые сегодня только зарождаются, а через 5−10 лет станут определять успешность целых государств и отраслей», — отметил Васин.

Как отметил руководитель департамента поддержки национальной технологической инициативы автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов Сергей Абдыкеров, в реализации НТИ ключевую роль играют регионы, которые являются основой для формирования венчурно-ориентированного бизнес-сообщества, генерации проектов и их пилотирования.

«В данном случае работа регионов, в первую очередь, деятельность губернаторов по развитию собственных инновационных экосистем, становится основой. НТИ для региона — это способ выстроить долгосрочные приоритеты социально-экономического развития, которые важны и региональной администрации, и жителям, и бизнесу», — отметил Абдыкеров.

По данным регионального министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области, дальнейшая деятельность по привлечению инвесторов в регионе будет выстраиваться в соответствии с инвестиционной стратегией, разработанной правительством совместно с консалтинговой компанией «Делойт».

Деятельность будет вестись по созданию территории с особым инвестиционным и инновационным режимом — «Технокампус», которая предполагает высокую концентрацию площадок для исследований и разработок.

Также в регионе будут активно реализовываться проекты в сферах альтернативной энергетики, здоровья и медицины, транспорта. Кроме того, планируется дальнейшее развитие инвестиционной инфраструктуры. В дополнение к уже работающему индустриальному парку «Заволжье» и портовой особой экономической зоне предполагается разработать проекты пяти новых парков, которые в перспективе будут размещены на территории муниципальных образований региона.