Иваново, 23 августа, 2016, 15:16 — ИА Регнум. В Ивановской области закончились деньги на выдворение незаконных мигрантов: выделенные региону 510 тыс. рублей уже израсходованы, дополнительно средства не поступали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ивановской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как сообщили в аппарате, ранее в адрес омбудсмена поступило обращение Ивановской областной общественной организации «Азия». Общественники сообщили, что в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан УМВД России по региону в настоящее время находится 22 человека, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации. По данным на 18 июля, срок содержания их составлял от семи до 145 суток. При проверке сообщения эти факты подтвердились.

Как пояснили в аппарате уполномоченного, выдворением незаконных мигрантов занимается Федеральная служба судебных приставов. На эти цели в 2016 году УФССП России по Ивановской области из федерального бюджета было выделено 510 тыс. рублей. На данный момент все деньги израсходованы.

Отметим, согласно данным УФССП Ивановской области за первое полугодие 2016 года, домой отправлены 58 иностранных граждан, проживавших на территории регионе незаконно. В их числе 41 гражданин Узбекистана, четверо граждан Украины, граждане других государств.