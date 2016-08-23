Ярославль, 23 августа, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В Ярославле разворачивается скандал вокруг муниципального акционерного общества «Ярославльводоканал». Компания объявила конкурс на оказание юридических услуг, начальная стоимость двухлетнего контракта составила 30 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области.

Ярославльводоканал

Как пояснили в УФАС, конкурс проводился в июле. Согласно требованиям «Водоканала», организация, претендующая на столь щедрую оплату своих услуг, должна иметь в штате не менее четырех квалифицированных юристов с опытом работы не менее 10 лет. Юристы должны быть закреплены за «Водоканалом» — для оперативного решения проблем муниципального предприятия.

При этом заявки семи юридических фирм были отклонены под предлогом того, что они не соответствуют требованиям конкурсной документации. Договор был заключен с «единственным поставщиком» — ООО «Гарантия». Одна из компаний, чья заявка была отклонена, обратилась в антимонопольное ведомство с жалобой на действия заказчика. УФАС сочла представленные юридическими фирмами документы вполне удовлетворяющими требованиям конкурсной документации и признала ОАО «Водоканал» нарушившим законодательство о закупках.

«В результате рассмотрения Комиссия Ярославского УФАС признала жалобы ООО «Правовой центр «Эксперт» и ООО «Налоговые технологии» обоснованными, а ОАО «Ярославльводоканал» — нарушившим часть 6 статьи 3 Закона о закупках, пункт 6.7.6 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО Ярославльводоканал», пункт 15.4 конкурсной документации», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по Ярославской области.

Интересно, что скандальный конкурс прошел вскоре после назначения нового генерального директора предприятия. Ситуация вызвала удивление и у депутатов муниципалитета Ярославля.

«По моему мнению, здесь может иметься коррупционная составляющая. Насколько мне известно, ранее «Водоканал» обслуживался собственной юридической службой, в которой работали 3−4 юриста. Это не более 200 тысяч в месяц. А здесь более миллиона в месяц! Сторонние юристы привлекались по мере необходимости, и это стоило гораздо меньшие суммы. Думаю, на эту ситуацию могут обратить внимание и правоохранительные органы. На этом фоне вызывают вопросы и другие закупки, размещенные в последнее время. Дисковые поворотные затворы на сумму 40 млн рублей, задвижки с обрезным клином за 30 млн рублей. Все это в одно время. Наверно, водоканал не может обходится без таких комплектующих, но суммы удивляют», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Антон Голицын.