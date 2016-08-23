Москва, 23 августа, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Отстранение российских паралимпийцев от участия в Паралимпиаде-2016 вызывает недоумение в отношении лиц, принявших соответствующее решение. Об этом 23 августа журналистам заявил уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенству права Константин Долгов.

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«Хочется посмотреть в глаза тем, кто принимает подобное решение — как у них обстоят дела с защитой прав инвалидов? Не хочу комментировать спортивные перипетии, но с точки зрения прав человека подобное решение вызывает серьезнейшие вопросы и недоумение в отношении тех, кто такое решение принимал», — сказал Долгов.

По его словам, паралимпийцы — «это люди, которые годами готовились и которые обладают колоссальным мужеством и силой заниматься спортом ради утверждения олимпийских идеалов, и их лишили этой возможности».

Напомним, ранее арбитражный суд отклонил иск Паралимпийского комитета России относительно участия российских участников в Паралимпиаде-2016. Российские спортсмены после этого лишились всех шансов на участие в Паралимпиаде-2016 в Рио.