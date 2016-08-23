Рязань, 23 августа, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поручил провести полную проверку общественного транспорта в городе и области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, чиновники министерства транспорта и автомобильных обратят особое внимание на наличие огнетушителей в общественном транспорте, исправность аварийных выходов и квалификацию водителей.

Андрей Бабуров Маршрутки

«В целом принять все меры для того, чтобы владельцы транспортных средств навели у себя порядок, и выпускали автомашины в рейсы только в исправном состоянии», — цитирует пресс-служба губернатора. Проверки пройдут в течение месяца.

ИА REGNUM отмечает, что такие меры предпринимаются в связи с пожаров в маршрутке, который произошел 16 августа. Автомобиль находился в момент возгорания на остановке около Полетаевского рынка. Пострадавших не было, а вот машина сгорела почти полностью.

Кроме того, 3 августа в Рязанской области в ДТП с участием рейсового автобуса погиб человек. Авария произошла на трассе «Рязань — Касимов» в Рязанском районе. Не редки также и аварии с участием городского транспорта Рязани. К примеру, 16 августа в ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля пострадали пассажиры общественного транспорта: травмы получили пенсионерка, а также ребенок 7 лет и подросток 16 лет.