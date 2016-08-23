Хельсинки, 23 августа, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Пригласить президента России Владимира Путина в Финляндию было правильным решением, заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает финское издание The Helsinki Times.

pixabay.com Флаг Финляндии

Финской стороне вновь пришлось выступить с официальными комментариями, после того как глава МИДа Швеции Маргот Вальстрём в своем недавнем интервью шведской газете Dagens Nyheter заявила о том, что Стокгольм вряд ли бы направил подобное приглашение российскому лидеру. «Вы должны быть осторожными, когда речь идет о действиях, которые могут быть использованы в целях пропаганды или которые могут быть истолкованы как официальное признание определённой политики», — заявила Вальстрём.

Сойни отказался комментировать, насколько сильно расходятся позиции Финляндии и Швеции в отношении России. Глава финского МИДа оценивает решение президента страны Саули Ниинистё пригласить Путина в Финляндию как «отличное и оправданное».

Напомним, финский президент Саули Ниинистё — один из немногих европейских лидеров, которые сохраняют личные контакты с президентом России в условиях санкционного противостояния. 22 марта 2016 года Ниинистё прибыл в Россию с визитом по приглашению российского лидера. 1 июля Владимир Путин нанес ответный визит в Финляндию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на саммите по безопасности, проходившем в городе Наантали (Финляндия), бывший министр обороны Швеции Карин Энстрем выразила недоумение по поводу приглашения Путина в Финляндию. Ниинистё ответил на критику Энстрем, заявив, что по всему миру политики говорят о важности диалога с Москвой, несмотря на то, что России «надо дать понять, что она поступила неправильно». Президент обратил внимание, что и такие страны, как США поддерживают диалог с Москвой. Россия же, по словам Ниинистё, не пытается давить на Хельсинки. «По-моему, вы несколько отстали от времени», — обратился президент к Энстрем.

Позже премьер-министр Швеции Стефан Левен выразил сожаление в связи с замечаниями бывшего министра обороны страны. «Премьер-министр Швеции позвонил мне, чтобы выразить свое сожаление, и сказал, что Швеция поддерживает политику Финляндии в отношении России», — рассказал журналистам премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. По его словам, Стокгольм поддерживает все попытки Хельсинки наладить диалог с Москвой. «Никто не делал выговор Финляндии», — подчеркнул Сипиля.

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