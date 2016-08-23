Пермь, 23 августа, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Пермского края признала незаконными три баннера с эмблемой «Единой России», расположенные на улицах Перми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

gorod-uspeha.com Флаг« Единой России»

Согласно постановлению избирательной комиссии, лица, изготовившие и разместившие три баннера на улицах Ленина и Советской, будут привлечены к административной ответственности.

Баннеры «Дороги отремонтируем в сроки!» и «Предварительное голосование для «Единой России» содержат эмблемы политической партии «Единая Россия», а значит, являются печатным агитационным материалом. При том что их изготовление и размещение не оплачено из избирательного фонда партии, что является нарушением выборного законодательства.

Сведения о размещении баннеров переданы в правоохранительные органы. Теперь изготовители незаконных агитационных материалов должны быть привлечены к административной ответственности.

Отметим, что с жалобой в краевой избирком обратился кандидат от партии «Справедливая Россия» в Госдуму РФ Сергей Злобин.

Добавим, что накануне Центризбирком запретил распространять газету в Пермском крае «Расскажем Путину правду», которую выпустила именно «Справедливая Россия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 2016 года в Пермском крае пройдут выборы в Госудуму по партспискам и четырем округам, а также выборы в местное Заксобрание: по партийным спискам (30 человек) и по одномандатным округам (30 человек). Кроме того, среди муниципальных выборов самыми крупномасштабными станут выборы нового состава Пермской городской думы. В 2016 года они пройдут по новой системе. Треть депутатов (14) теперь будет избираться по партийным спискам. Другие 22 народных избранника станут, как и сейчас, баллотироваться по одномандатным округам. В целом депутатский корпус будущей гордумы останется прежним в количественном выражении — 36 депутатов.