Посёлок городского типа Савино, Ивановская область, 23 августа, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Поселок Савино Савинского района Ивановской области может остаться без школы. Здание учебного заведения находится в удручающем состоянии и представляет опасность для детей и учителей. Прокуратура направила в суд заявление с требованием закрыть Савинскую СОШ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в надзорном ведомстве.

Sureser Трещина стена

В ходе прокурорской проверки на несущих стенах трехэтажного здания школы обнаружились вертикальные трещины, от фундамента до крыши, выявлены также следы вымывания раствора, трещины в примыкании колонн крыльца к наружным стенам здания, разрушение отмостков здания. Кроме того, кровля пропускает воду.

В прокуратуре уверены, что «эксплуатация здания МБОУ Савинская СОШ в текущем состоянии представляет угрозу причинения вреда здоровью и жизни учащихся и работников учреждения».

Прокуратура уже направила иск в суд о приостановке работы школы до проведения ремонтных работ. В том же иске прокуратура требует обеспечить непрерывный процесс обучения учащихся МБОУ Савинская СОШ на время приостановления эксплуатации здания школы.

Отметим, что здание школы в Савине — единственной в поселке — было построено еще в 1935 году. Вопрос о строительстве новой школы в поселке неоднократно обсуждался — как на региональном, так и на федеральном уровне. Так, в прошлом году, губернатор Павел Коньков сообщил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву о необходимости в регионе строительства новых школ, в том числе, в Савино.

Отметим, что, согласно данным облправительства, в этом году 1 сентября в Ивановской области за парты сядут 94,8 тыс. учеников, в первые классы пойдут 10,7 тыс. человек. На данный момент приемку прошли 91% школ региона.