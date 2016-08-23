Москва, 23 августа, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В Москве за несвоевременную оплату штрафов назначили исправительные работы четверым автомобилистам. Каждый правонарушитель должен отработать по двадцать часов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГКУ «Администратор московского паркоавчного пространства» (АМПП).

Цитата из к/ф «Операция Ы». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Огласите весь список!

«Судьи рассмотрели дела об административных правонарушениях, признали автомобилистов виновными в неуплате штрафов в установленные сроки и назначили нарушителям административные наказания в виде обязательных работ», — заявили в пресс-службе, пояснив, что этим водителям ранее назначали штрафы в 2500 рублей за неоплату парковок, однако в нужные сроки штрафы погашены не были.

В АМПП напомнили, что регламентный срок для оплаты постановлений составляет 60 дней. Узнать о наличии штрафов можно на порталах avtokod.mos.ru, pgu.mos.ru, gibdd.ru, в мобильном приложении «Парковки Москвы», а также подписавшись на бесплатную SMS-рассылку. Также, за неоплату может грозить арест денежных средств, имущества, запрет на выезд за границу, административный арест или обязательные работы.

Ранее впервые за два неоплаченных вовремя штрафа обязательные работы были назначены одной жительнице Москвы. Женщина прошла работы в ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района».

Напомним, с 2015 года в Москве начали выписывать штрафы за неоплаченную парковку. Сумма штрафа составляет 2500 рублей. Назначение штрафа за неоплаченную парковку в Москве предусмотрено КоАП города Москвы.