Архангельск, 23 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Развитие инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации стало еще одной темой обсуждения в ходе рабочей встречи Владимира Путина и архангельского губернатора Игоря Орлова, которая состоялась накануне в Кремле.

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В частности, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Архангельской области, собеседники коснулись темы развитии Архангельского морского порта. Глава региона обратился с просьбой к президенту обратить внимание на необходимость регулирования ставок портовых сборов.

Игорь Орлов отметил, что порты Арктического морского бассейна находятся в различных географических, климатических, технологических и экономических условиях.

Например, порт Архангельск, который сегодня вносит существенный вклад в освоение Арктики и имеет большой потенциал для дальнейшего развития, является одним из самых «дорогих» северных портов России.

«Значительная разница в стоимости портовых услуг снижает грузооборот портов с высокими ставками портовых сборов и вносит дисбаланс в развитие транспортной инфраструктуры Арктической зоны, ­ — отметил Игорь Орлов, обращаясь к Президенту. — В результате этого транспортные потоки фокусируются в более «дешевых» портах либо переориентируются на порты других бассейнов или за границу».

По мнению губернатора, единые ставки сборов в Арктическом морском бассейне позволят выстроить конкурентные отношения, основанные не на разнице цен, а на качестве услуги.

По итогам встречи Владимир Путин дал поручение заместителю председателя Правительства РФ Аркадию Дворковичу и руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву рассмотреть предложение и проверить обоснованность уровня тарифов портовых сборов.