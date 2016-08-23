Москва, 23 августа, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Юристы Паралимпийского комитета детально изучат аргументацию CAS и разработают дальнейшие действия по защите российских спортсменов, заявил депутат Госдумы, член исполкома Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев («Единая Россия»), комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о недопуске российских спортсменов к Паралимпиаде-2016.

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Юристы комитета детально изучат аргументацию CAS и разработают дальнейшую стратегию по защите российских паралимпийцев, заверил Терентьев.

«Без наших спортсменов Паралимпийские игры уже не будут такими зрелищными. Российская команда — лучшая команда на данных соревнованиях, и я думаю, что все граждане России будут на нашей стороне», — отметил парламентарий. «В любом случае, мы постараемся сделать так, чтобы следующий период подготовки к Играм прошел также плодотворно, как и этот. И, конечно, каждый наш паралимпиец сейчас нуждается в поддержке. Потому что усилия по подготовке как со стороны тренера, так и со стороны самих спортсменов были колоссальны», — добавил он.

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Решение Спортивного арбитражного суда «станет серьезным ударом для всего международного паралимпийского движения», считает Терентьев. «Это серьезное нарушение принципов, которые изложены в правилах паралимпийского движения, и которые говорят о равных возможностях для всех спортсменов. Трудно подобрать слова, которые могут оправдать или объяснить это решение», — сказал он.