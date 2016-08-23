Донецк, 23 августа, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, в Донецке один из особняков, в котором проживает глава ДНР Александр Захарченко, был оцеплен военными блокпостами. К охране главы ДНР привлечено до 100 человек. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в МГБ ДНР Донецка.

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«Со вчерашнего дня усилена охрана главы ЛНР. Его охраняют как президента — до 100 силовиков, вооруженных автоматическим оружием. Усиление мер вызвано опасностью для жизни Захарченко. Ходят слухи, что готовилось покушение на его жизнь», — рассказал сотрудник МГБ.

«В городе, возле одного из особняков Захарченко, перекрыты шесть улиц. Никого не выпускаем и не впускаем. У самих мало информации, сказали — тайна», — рассказал силовик.

В свою очередь, 23 августа в комментарии ИА REGNUM руководитель международной информационной службы политотдела Минобороны ДНР, главный редактор проекта «Новороссия сегодня» Владислав Бриг допустил усиление охраны главы ДНР.

«Покушений на главу ДНР не было, об этом не слышал. Охрану могли усилить из-за опасности деятельности ДРГ противника. У нас усилии охрану на многих объектах, в военных ведомствах», — сказал Бриг.

При этом он отказался назвать причины усиления охраны. «Назвать причины такого усиления охраны пока не могу», — добавил Бриг.

Кроме того, сегодня в Донецке проводят забастовку водители автобусов и маршруток. Рабочие требуют поднять стоимость проезда в транспорте до 10 рублей (3,7 грн). Это в интервью ИА REGNUM подтверждают жители Донецка.

«Утром на работу пришлось добираться на такси. 10-ка (маршрут автобуса) не ходила. Водители бастуют. На вокзале стоят маршрутки № 17, 25, 37, 58 и другие», — сказал житель Донецка Артем.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Луганске на перекрестке рядом с джипом главы республики Игоря Плотницкого произошел взрыв. Глава ЛНР и его охрана были доставлены в одну из больниц Луганска. Генпрокуратура ЛНР отмечает, что основной версией следствия является деятельность украинской ДРГ.