Красногорск, 23 августа, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Около 170 миллиардов рублей было потрачено на подготовку Подмосковья к новому учебному году, в том числе на повышение зарплат учителям. Всего региональным педагогам стоит ждать 5% увеличения заработной платы с 2017 года, сообщает РИАМО.

Василий Григорьевич Перов. Учитель рисования

По словам министра образования Подмосковья Марины Захаровой, в 2016 году из бюджета области было потрачено на 5 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году на подготовку региона к 1 сентября.

«В этом году на 1 сентября консолидированный бюджет, который Московская область потратила на подготовку школ к новому учебному году и повышение зарплат педагогам, составил 168 миллиардов рублей, что на 5 миллиардов рублей больше, чем на начало прошлого учебного года», — пояснила Захарова.

Как, в свою очередь, заявил глава региона Андрей Воробьев, учителей Подмосковья ждет повышение зарплат на 5% в 2017 году.

«Мы также верстали бюджет на 2017 год и предусмотрели аналогичные 5% повышения и в следующем 2017 году. Очевидно, что у педагогов запрос на повышение зарплаты существует», — сообщил Воробьев.

Он также подчеркнул, что с 1 сентября в дошкольной системе образования средняя зарплата составит 47,5 тысяч рублей, в школьной системе — 48,5 тысяч рублей.

Отметим, что по данным Мособлстата, средняя заработная плата учителей в Московской области в январе-июне 2016 года составила 54 367.9 руб. Средняя заработная плата в сфере общего образования в этот период — 47 085.9 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году заработная плата врачей и работников социальной сферы Подмосковья — учителей, воспитателей, работников культуры и социальных служб была увеличена на 30% и 15% соответственно.