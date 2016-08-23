Киев, 23 августа, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, в г. Чугуев Харьковской области президент Украины Петр Порошенко передал военную технику (танки, САУ, грузовые авто) подразделениям ВСУ. Глава украинского государства заявил, что последние два года были самыми сложными в истории независимой Украины и ВСУ, передает ИА REGNUM.

Фото пресс-службы президента Украины Порошенко на церемонии передачи техники ВСУ

«Искренне благодарю за то, что отстояли и защитили свободу, демократию, свободу Украины и государственную самостоятельность. За то, что сделали, в принципе, возможным праздник 25-летия нашей независимости. Если бы не вы, страшно даже представить, что было бы, если бы не вы, и чего, кстати, не было бы», — сказал Порошенко, обращаясь к военным.

Президент признал, что в 2014—2015 гг. украинские волонтеры фактически заменили функции государства по обеспечению украинских войск. «Кто все это время был нашим врагом понятно и зафиксировано во всех стратегических документах, которые касаются национальной безопасности и обороны. Новое качество ВСУ стало возможным благодаря мощной, общенациональной солидарности Украины и солидарности украинцев, мужеству, патриотизму украинских солдат и офицеров, генералов, волонтеров и добровольцев, инженеров и сотрудников оборонных ведомств. Благодаря каждому украинцу, который в начале боевых действий отдавал последние заработанные деньги в качестве помощи волонтерам, уплаты военного сбора, в качестве поддержки волонтерского движения, которое на начальной стадии заменило то, к чему должно было быть готовым государство. И мы это сделали», — рассказал Порошенко.

По его словам, в 2016 году подразделения ВСУ получили более 1 тыс. единиц вооружения и военной техники. «В 2014 году оборонно-промышленный комплекс нашего государства обеспечил нас на скорую руку отремонтированной и восстановленной техникой. Промышленники любой ценой, в максимально короткие сроки поставляли эту технику армии. Мы все помним, как не хватало техники — танков, БМП, БТРов и все держалось на мощном боевом духе и патриотизме. Мы выстояли, и в 2015 году оборонка кроме ремонта и восстановления стала поставлять новую и глубоко модернизированную технику. В этом году ВПК государства уже начинает производить современное высокотехнологическое вооружение. Для обеспечения потребностей армии предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины в 2016 году уже произведено, модернизировано и передано в украинские войска более 1 тыс единиц вооружения и военной техники. Этот процесс продолжается», — заверил Порошенко.

Напомним, что за два года войны на Украине так и не был построен завод по производству патронов и снарядов. На вооружение ВСУ поступает модернизированная на украинских предприятиях старая бронетехника и самолеты времен СССР.