Абаза, Хакасия, 23 августа, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Мемориальный знак «Защитникам Отечества» установили в хакасском городе Абазе. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры Хакасии, стела, изготовленная республиканским советом ветеранов совместно с городской администрацией, установлена на воинском участке городского кладбища.

Министерство культуры Хакасии Открытие мемориала Защитникам Отечества в Абазе

Памятник был создан по инициативе совета ветеранов Абазы. Проект получил грантовую поддержку республиканского министерства труда и социального развития. В открытии стелы принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий в Афганистане.

«Сегодня много говорится о патриотизме — о том, что мы должны беречь Родину, помнить о тех, кто отдал за нее свою жизнь… Но ведь патриотизм — в конкретных делах. Сейчас происходят страшные вещи, когда искажается, переписывается история. Мы должны быть в строю тех, кому не безразлична история страны, кто бережет этот мир, за который заплатили слишком высокую цену ушедшие в далекие годы. Особенно обращаюсь к молодежи — вы сегодня имеете возможность учиться, трудиться, создавать семьи. Берегите свой город, берегите ветеранов», — сказала министр культуры Хакасии Светлана Окольникова, принимавшая участие в торжественном открытии.

В Минкультуры уточнили, что с предложением о создании воинского сектора на городском кладбище и установке мемориального знака «Защитникам Отечества» выступили члены совета ветеранов города Абазы. Инициативу поддержал совет ветеранов Хакасии — была подана заявка на получение гранта по программе «Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и иных социально незащищенных слоев населения». Одна из военно-мемориальных компаний Абазы взяла на себя часть расходов и изготовила памятник по себестоимости, рассказал заместитель председателя Хакасской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрий Седых.

Справка: город Абаза расположен в горно-таежной местности, в 176 км от столицы Хакасии Хакасия — Абакана. Население — более 15 тысяч человек. С 2000 года — город республиканского подчинения, входивший в состав Таштыпского района. С 2003 является муниципальным образованием г. Абаза.

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