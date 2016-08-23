Москва, 23 августа, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Решение о необходимости единовременных выплат для пенсионеров является непростым для российского бюджета. Об этом 23 августа по итогам совещания с правительством заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

По его словам, решение о единовременных выплатах — «весьма непростое для бюджета».

«Но уверен, оно поможет нашим пенсионерам компенсировать потери от роста цен», — сказал Медведев.

По его словам, при подготовке бюджета и соответствующего законопроекта «нужно предусмотреть в нем все необходимые средства и, естественно, на единовременную индексационную выплату».

Напомним, ранее Дмитрий Медведев также заявил, что вторая волна индексации пенсий будет заменена разовой денежной выплатой на сумму 5 тысяч рублей. Данная сумма будет выплачена в январе 2017 года.