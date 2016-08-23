Нарьян-Мар, 23 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. По итогам трёхнедельной работы Межведомственной комиссии по подготовке образовательных организаций Ненецкого округа к началу 2016 — 2017 учебного года приняты 70 из 77 имеющихся в регионе учреждений образования — более 90% от общего числа. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Афанасьева Елена. Первое сентября. 1951

Полную готовность к началу учебного года в надзорных органах подтвердили все 10 организаций дополнительного образования и 3 организации среднего профессионального образования.

По состоянию на 22 августа 2016 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по НАО приняты 31 общеобразовательная и 29 дошкольных образовательных учреждений НАО (94% от общего количества садов и школ в округе). С учетом уже полностью принятых организаций среднего профессионального и дополнительного образования отделом надзорной деятельности ГУ МЧС России по НАО принято 73 организации (95% окружных учреждений).

Почти все образовательные учреждения округа — 76 из 77 (99%) приняты Управлением Роспотребнадзора по НАО. В ближайшие дни ведомству предстоит посетить с проверкой еще одну сельскую школу.

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, подготовка организаций к началу учебного года завершится до конца текущей недели.

Всего на территории Ненецкого автономного округа находится 77 образовательных организаций, в том числе 33 школы, 31 детский сад, 3 организации среднего профессионального образования, 10 организаций дополнительного образования детей.