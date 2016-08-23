Москва, 23 августа, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Военнослужащий российской армии Валерий Пермяков, приговоренный к пожизненному заключению за убийство семьи из семи человек в армянском городе Гюмри, может быть передан российской стороне, сообщает 23 августа «Интерфакс» со ссылкой на источник в юридических кругах.

Photolure Валерий Пермяков

По словам собеседника агентства, после вступления приговора суда в законную силу Пермяков может обратиться в российский суд и попросить рассмотреть вопрос об исполнении наказания на территории России.

«Суд подтверждает приговор и направляет материалы в Минюст России для его исполнения», — отметил специалист.

Он добавил, что в случае удовлетворения судом запроса Пермякова тот сможет отбывать срок на родине. Такая процедура имеет соответствующую правовую базу, основой которой являются международные правовые соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа военнослужащий РФ Валерий Пермяков, обвинявшийся в убийстве семьи из семи человек, включая двоих детей, был приговорен судом общей юрисдикции Ширакской области Армении к пожизненному заключению.

Ранее Пермяков признался в убийстве, произошедшем 12 января 2015 года. Рядовой самовольно покинул расположение части и был задержан при попытке пересечения армяно-турецкой границы.