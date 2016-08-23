Москва, 23 августа, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Кризисные факторы в экономике до сих пор оказывают влияние на Россию. Об этом 23 августа по итогам совещания с правительством заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

«В соответствии с докладом министра финансов РФ Антона Силуанова, исполнение бюджета на текущий год идет непросто, я бы даже сказал, весьма непросто. Кризисные факторы в экономике все еще дают о себе знать», — сказал Медведев.

По его словам, уровень доходов по сравнению с заложенными в бюджет показателями «за год может снизиться на 1,5 триллиона рублей»: «Но это пока еще не ясно, это пока один из возможных негативных вариантов».

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил о том, что дефицит бюджета в России по итогам 2016 года окажется на уровне более 3%.

«Ожидаемый дефицит по итогам года составит более 3%. Это выше планируемого уровня, естественно, мы будем делать все, чтобы этот дефицит сохранялся в тех рамках, на которые мы ориентируемся», — сказал Медведев.