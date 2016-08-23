Москва, 23 августа, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, на российской военной базе в Республике Армения на высокогорном полигоне Камхуд началось тактико-специальное учение с разведывательными подразделениями, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Разведчики

В учебных мероприятиях, которые пройдут в течение трех дней на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря, принимают участие более 300 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе армейская и беспилотная авиация.

Военнослужащим предстоит освоить применение современной экипировки и снаряжения «Ратник», научиться выживать в горно-лесистой местности в сложных климатических условиях, добывать и готовить пищу, разводить огонь и организовывать привалы с использованием подручных средств и естественных предметов.

Особое внимание будет уделено преодолению горных, воздушных и водных препятствий с применением основ маскировки, скрытного перемещения и специального бесшумного штатного оружия.

Контроль за действиями разведчиков будет осуществляться с привлечением расчетов беспилотных летательных аппаратов современных комплексов «Орлан-10» и «Тахион».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Абхазии на российской военной базе прошли учения по антитеррору. В мероприятии участвовали около 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной техники. Также в августе в Центральном ВО по учебной тревоге были подняты МиГ-31 и Су-24. Прошли тактические манёвры Военно-морского флота (ВМФ) в восточной части Средиземного моря. Кроме того, состоялись тактические учения в Калининградской области.