Сыктывкар, 23 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. По итогам второго квартала среднесписочная численность работников органов госвласти в республике составила 13 437 человек. За апрель-июнь армия чиновников сократилась на 466 человек (за первый квартал — на 60 человек), сообщает КомиОнлайн со ссылкой на Комистат.

Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик (фрагмент). Павел Федотов. 1847

В федеральных органах численность работников сократилась на 479 единиц, хотя в первом квартале увеличилась на 152 человека. На конец июня в республике работало 11 269 «федералов».

Совсем обратные процессы были в республиканских органах власти. Если в первом квартале было сокращено 212 штатных единиц, то во втором квартале численность чиновников увеличилась на 13 человек — до 2168 работников.

Продолжает расти число муниципальных служащих и работников местных администраций. Если на начало года их было 4407 человек, то теперь 4587.

Зарплата у работников федеральных структур, республиканских органов власти и органов местного самоуправления в целом увеличилась, однако у некоторых категорий работников было снижение. Но все равно доходы служащих превышают среднюю зарплату по республике (43 975 рублей): у «федералов» — на 47,1 процента, у республиканских — на 28,6 процента, у муниципальных — на 15,3 процента.

Что касается муниципалитетов, то самые большие зарплаты, как и прежде, были у работников в Воркуте — более 61 тысяч рублей в месяц, самые низкие — в Корткеросском районе (27,5 тысячи рублей). В 17 муниципалитетах зарплаты увеличились, но в Инте, Прилузском и Усть-Куломском районе — упали.