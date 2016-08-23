Ростов-на-Дону, 23 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Волгоградский «Ротор» и астраханский «Волгарь» стали для полузащитника футбольного клуба «Ростов» родными на два сезона — 2013/14 и 2014/15. Хорен Байрамян признался, что в командах ФНЛ ему удалось набрать форму. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 23 августа.

vk.com/fcrostov Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян

Трудности настигли футболиста в «Роторе». В частности, базы у команды не было, приходилось тренироваться, что называется, где придется. «Единственное, что мне понравилось в этой команде — болельщики. Волгоград жил «Ротором», а на трибунах всегда было много зрителей», — отметил Байрамян.

Игрок «Ростова» с теплотой отзывается о времени, проведенном в «Волгаре», и коллективе, который его радушно принял. «Спасибо Юрию Газзаеву за то, что много работал со мной. Я практически без замен сыграл весь чемпионат и понял, что могу играть на еще более высоком уровне. Во второй по силе лиге провел два года, окреп, а когда вернулся в «Ростов», то мне очень повезло, так как команду тренировал Курбан Бердыев. Этот человек очень многому меня научил», — сказал полузащитник.

В «Ростов» Хорейн Байрамян, за который он играл с 2010 года, вернулся летом 2015 года. Футболист попал в Сербию, где проводил сборы вместе с жёлто-синими Курбан Бердыев. Туркменский специалист принял решение подписать контракт с полузащитником.

Напомним, что Хорен Байрамян заявлен на игру «Ростова» и «Аякса» в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Помимо полузащитника в списке значатся еще 18 игроков донской команды. Ответная встреча с голландским клубом состоится на ростовском стадионе «Олимп-2» завтра, 24 августа. Консультирует команду Курбан Бердыев. Игроков на поле выведет и.о. главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решить все финансовые и организационные вопросы в главной футбольной команде Дона должны к 1 сентября. За это время руководство должно рассчитаться с долгами перед футболистами и налоговыми службами, а также назначить наставника команды — главного тренера жёлто-синих.