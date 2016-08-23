Москва, 23 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 24 августа, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль, доллар, евро

Так, официальный курс евро установлен на отметке 73,47 руб, он вырос на 1,03 руб. Доллар подрос на 56,06 коп. и составил 64,77 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 77,07 коп. по сравнению с предыдущим показателем — до 68,69 руб.