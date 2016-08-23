Архангельск, 23 августа, 2016, 14:27 — ИА Регнум. В ходе полевого сезона-2016 сотрудниками национального парка «Русская Арктика» найдены подтверждения, что на мысе Нимрод острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа находилась резервная база секретной немецкой метеорологической станции «Кладоискатель» (Schatzgraber), работавшей на острове с сентября 1943 года по июль 1944 года. В документальных источниках, в том числе в воспоминаниях одного из участников группы немецких метеорологов, он значится как «Неуловимый лагерь» (Ausweichlager).

Юлия Петрова Сотрудники национального парка «Русская Арктика» Денис Менников и Евгений Ермолов работают на мысе Нимрод

«Если раньше об этом было известно только из письменных источников, то теперь у нас есть и вещественное подтверждение, — сообщил старший научный сотрудник национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов. — Найдены однотипные вещи, что и на самой станции: фрагменты патронных ящиков и тары, куски плащ-палаток, аккумуляторные батареи». В ходе обследования места расположения резервной базы была проведена фотофиксация объекта, определены координаты этой точки».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе национального парка, второй загадкой, связанной с «Кладоискателем», было место посадки самолёта, прибывшего на ЗФИ в июле 1944 года для экстренной эвакуации персонала метеостанции. По словам Евгения Ермолова, зона поисков была очень большой, но несмотря на это удалось обнаружить следы временного аэродрома, на котором совершил посадку большой транспортный четырёхмоторный самолет FW-200 «Кондор». На месте были найдены гильзы сигнальных ракет и упаковка из-под сигнальных патронов, датированная 1941 годом, дымовые шашки, бочки с топливом. Таким образом, стали известны все составляющие комплекса объектов секретной немецкой станции на острове Земля Александры, включающего непосредственно саму станцию «Кладоискатель» и сеть оборонительных сооружений на восточном побережье бухты Северной, резервный лагерь на мысе Нимрод и временный аэродром у ледового купола Кропоткина.

«Теперь мы сможем ввести эти данные в научный оборот и, ссылаясь на вещественные доказательства, расширить и уточнить представления о действиях немецкой армии в арктическом регионе в ходе Второй Мировой войны», — подчеркнул Евгений Ермолов.

Напомним, что весной 1944 года сотрудники секретной немецкой метеорологической станции «Кладоискатель» заразились трихинеллёзом, съев недостаточно тщательно проваренное мясо белого медведя. Для оказания помощи на Землю Александры был направлен военный врач, который должен был спуститься на станцию на парашюте, но пилот принял решение посадить самолёт — ему показалось, что он нашёл подходящий для посадки участок поверхности острова. Однако, его впечатление было обманчиво, и во время посадки воздушное судно увязло в мягком грунте, повредив стойку шасси из-за удара о камень. На помощь ему был выслан самолёт, с которого в районе станции сбросили запасное колесо для ремонта. После замены шасси и подготовки взлётной полосы, самолёт с больными метеорологами удалось поднять в воздух. Таким образом, весь личный состав немецкой станции «Кладоискатель» был вывезен в Норвегию.

Для справки: Обитаемая метеостанция SCHATZGRÄBER (Кладоискатель) была расположена на острове Земля Александры приблизительно в 500 метрах от берега на высоте 30 метров над уровнем моря, с моря невидима. С ноября 1943 до июля 1944 станция передала более 700 синоптических метеосводок. В июле 1944 года станция была срочно эвакуирована.