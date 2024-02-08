Великий Новгород, 23 августа, 2016, 14:23 — ИА Регнум. В Новгородскую областную думу внесён законопроект о порядке и условиях предоставления государственным гражданским служащим Новгородской области единовременной субсидии на приобретения жилья. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, документ разработан департаментом государственного управления Новгородской области и будет обсуждаться депутатами регионального парламента на очередном заседании завтра, 24 августа, хотя вступление его в силу планируется лишь с 1 января 2019 года.

Геннадий Семаков. В новых условиях. 1957

В пояснительной записке к документу уточняется, что он разработан в соответствии с областным законом от 2006 года «О некоторых вопросах правового регулирования государственной гражданской службы Новгородской области и деятельности лиц, замещающих государственные должности Новгородской области», который установил гарантии чиновникам на получение единовременной выплаты на приобретение жилья один раз за весь период гражданской службы.

Предполагается, что такую субсидию сможет получить лишь госслужащий со стажем не менее 15 лет, в связи «с недопущением значительного роста расходов областного бюджета на обеспечение деятельности органов государственной власти». Также, по мнению разработчиков законопроекта, это «позволит обеспечить жилыми помещениями наиболее заслуженных государственных гражданских служащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

Согласно расчётам на март 2016 года, это потребует выделения дополнительных бюджетных средств в сумме около 24 млн рублей (с учётом рыночной стоимости 1 кв метра жилья в 43,243 тыс. рубля). По информации органов государственной власти Новгородской области, в единовременной субсидии на приобретение жилья, по данным на 1 мая 2016 года, нуждаются 29 государственных гражданских служащих региона.

«В связи со сложившейся социально-экономической ситуацией в области выделение указанной суммы единовременно в 2016—2018 годах не представляется возможным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предполагается, что нуждающихся в субсидиях чиновников поставят в очередь и будут ежегодно выделять на эти цели по 1,5 млн рублей, начиная с 2019 года, когда законопроект вступит в силу.

Отметим, что сегодня, 23 августа, в Новгородской областной думе состоялось заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению, на котором этот законопроект был рассмотрен и поддержан.

Всего на заседание Новгородской областной думы — последнее в шестом созыве — вынесено семь законопроектов, регулирующих вопросы государственной гражданской службы в регионе.