Эдинбург, Великобритания, 23 августа, 2016, 14:21 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Выход Великобритании из состава ЕС приведет к ежегодным потерям экономики Шотландии в размере 11,2 млрд фунтов стерлингов, что, по словам Первого министра страны Николы Старджен, является еще одним доказательством необходимости для Эдинбурга защищать свое партнерство с ЕС, сообщает Press Association.

К такому выводу пришли аналитики шотландского правительства, которые утверждают, что к 2030 году произойдет сокращение объемов ВВП Шотландии в размере от 1,7 млрд до 11,2 млрд фунтов стерлингов. Такого падения не было бы, если бы не Brexit. Также, по прогнозам аналитиков, доходы от налогообложения сократятся в размере от 1,7 млрд до 3, млрд фунтов стерлингов.

Доклад аналитиков лишь первый в серии работ, в которых приводятся данные по последствиям от выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

«Данный доклад свидетельствует — самым красноречивым образом — возможные громадные издержки для Шотландии, понесенные страной в результате лишения её членства в ЕС и доступа на общий рынок», — заявила Старджен.

«Этот анализ — основанный на широком спектре источников — демонстрирует, что выход из ЕС при условии заключения любого потенциального альтернативного соглашения окажет значительное и длительное воздействие на госфинансирование, а также в более широком смысле на экономическое и социальное благополучие как Шотландии, так и Соединенного Королевства в целом», — подчеркнула она.

«Единственным способом защитить экономику Шотландии — и те преимущества, которые является частью крупнейшего в мире общего рынка — является гарантировать защиту наших партнерских отношений с ЕС», — добавила она. «Мое правительство абсолютно готово к тому, что принимать любые необходимые меры и рассматривать варианты для достижения этого».

Первый министр Шотландии, которая уже предостерегала, что из-за референдума по вопросу членства Великобритании в ЕС плебисцит о независимости страны от Лондона становится «крайне вероятным», также добавила, что провела встречи с премьер-министром Великобритания Терезой Мэй, институтами ЕС, а также лидерами отдельных стран.