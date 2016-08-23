Пермь, 23 августа, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Вступило в законную силу решение Пермского краевого суда, по которому предприятие, отвечающее за состояние проезжей части, обязано выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого суда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Разбитая дорога

В марте 2016 года при проведении контроля за дорожным движением на участке автодороги Михино-Уинское Пермского края обнаружена выбоина в дорожном полотне длиной 1 м 70 см, шириной 90 см и глубиной в 9,5 см. К административной ответственности привлечено ООО «Дорожник» за ненадлежащее содержание участка трассы, которую оно обслуживает.

Не согласившись с решением судьи Ординского районного суда Пермского края и постановлением должностного лица, представитель ООО «Дорожник» обратился с жалобой в Пермский краевой суд.

Пермский краевой суд, рассмотрев жалобу юридического лица, оставил решение районного суда без изменения, поскольку, согласно договору, заключенному КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края с ООО «Дорожник», на фирму была возложена обязанность по содержанию региональных автомобильных дорог, включая указанный участок. В нарушение условий контракта обслуживающая организация не обеспечила нормативное состояние дороги, тем самым создав потенциальную угрозу безопасности участников дорожного движения.

Напомним, что в 2015 году в Пермском крае был оштрафован муниципалитет за состояние местных дорог. 100 тысяч рублей заплатила администрация Чусовского района края, а ее глава — 2 тысячи.

Стоит отметить, что в 2015 году на ремонт и реконструкцию федеральных трасс в Пермском крае направлено почти 3 млрд рублей. Отремонтировано 170 км региональных дорог. Общие затраты на дорожные работы в 2015 году составили 7 млрд рублей.

Добавим, общая протяженность региональных дорог в Пермском крае составляет 3 тыс. 151,29 км.

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