Москва, 23 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Отклонение апелляции Паралимпийского комитета России (ПКР) по поводу отстранения российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро является проявлением политических игр, ничего общего не имеющих с честной спортивной борьбой. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 августа вице-спикер Госдумы, депутат от фракции ЛДПР Игорь Лебедев, комментируя принятое 23 августа соответствующее решение Спортивного арбитражного суда.

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«Международный олимпийский комитет и Международный Паралимпийский комитет в своем желании выслужиться перед политическими хозяевами на Западе уже сошли с ума. Когда они отстраняли от участия в Олимпиаде отдельно взятых спортсменов за употребление допинга в прошлом либо за положительные пробы в настоящем, это еще поддавалось какой-то логике и какому-то объяснению. Но когда они перешли к отстранению федераций, а сейчас уже и целых олимпийских сборных целой страны, это уже какой-то спортивно-политический беспредел», — отметил он.

По мнению Лебедева, МОК и Международному паралимпийскому комитету пора свой лозунг «Спорт вне политики» поменять на лозунг «Спорт без политики никуда». «Мы видим и понимаем, что все это уже исключительно политические игры, ничего не имеющие общего с честной спортивной борьбой, мы не сомневались, что наша паралимпийская сборная являлась фаворитом на паралимпийских играх, и наши спортивные конкуренты побоялись сражаться с нами в честной борьбе на спортивных аренах и перешли к таким низким, подлым, грязным инсинуациям, как подлые судебные решения, отстранения и так далее», — сказал депутат.

Касаясь реакции России на такое решение суда, Лебедев подчеркнул, что «СССР бы направил военные корабли в адрес той страны, где заседают судебные органы или Олимпийский и Паралимпийские комитеты». «Но сейчас другое время, другие приоритеты. Будем реагировать всеми возможными юридическими способами, если такие остались, плюс будем реагировать только спортивными достижениями, будем готовиться к следующей Олимпиаде, Надеюсь, что к тому времени политическая ситуация в мире изменится, и всем нашим спортсменам удастся выступить в Токио, и там на спортивных аренах мы докажем, что мы быстрее, выше и сильнее», — заключил парламентарий.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) по поводу отстранения российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Ранее 7 августа IPC отстранил спортсменов сборной России от участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.