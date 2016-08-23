Махачкала, 23 августа, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Сгоревшее дагестанское селение Мокок должно быть восстановлено в кратчайшие сроки. Такое поручение отдал главе МЧС Владимиру Пучкову председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Ефим Волков. Пожар. 1905

В настоящее время жителям сгоревших домов оказывается вся необходимая помощь. Из высокогорного села эвакуированы более 350 человек. На базе средней школы развернут пункт временного размещения людей, лишившихся крыши над головой. Здесь их обеспечивают питанием и проживанием. Дополнительно из Махачкалы прибыли КАМАЗы с комплектами постельного белья на 220 человек и полевой кухней. Об этом в ходе селекторного совещания с главой спасательного ведомства доложил заместитель начальника главного управления МЧС по Республике Дагестан Олег Халилов, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе МЧС РФ.

По поручению Пучкова в селе будет усилена группировка для разбора завалов и восстановления всей инфраструктуры. Каждое домовладение, по словам главы МЧС, должно получить адресную конкретную помощь. Все погорельцы, кто размещен в пункте временного пребывания, должны быть обеспечены трёхразовым питанием, медицинской помощью и поддержкой, отметил Пучков.

Читайте по теме: Почему в горах Дагестана горят дома?

По словам министра, пострадавшим от пожара, в случае такой необходимости, будет также оказана помощь из резервного фонда правительства Российской Федерации: «Готовьте обращение, если есть такая необходимость, о помощи из резервного фонда правительства Российской Федерации», — сказал он, обращаясь по видеосвязи к дагестанским властям и начальнику Северокавказского регионального центра МЧС России.

Напомним, пожар, который произошел в ночь на 22 августа в селе Мокок Цунтинского района, уничтожил 83 дома. Число пострадавших от него жителей составило до 500 человек.

Читайте также: Из-за пожара в Дагестане без крова остались 480 человек, 190 из них — дети