Пермь, 23 августа, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В Пермском крае отмечена тенденция снижения уровня регистрируемой безработицы. Сейчас он находится на отметке 1,41%. Всего неделю назад он составлял 1,43%, в начале августа — 1,5%, а в начале года — 2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 августа в краевом Агентстве по занятости населения.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Добавим, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, выступая в феврале 2016 года с ежегодным посланием Законодательному собранию, заявил, что «наиболее важная на данный момент задача — добиться снижения уровня безработицы в крае до 1,5%».

В пресс-службе правительства Прикамья корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что краевое министерство промышленности и торговли совместно с Агентством по занятости населения разработало и реализует специальную программу по созданию новых рабочих мест, с активным привлечением муниципалитетов.

На сегодняшний день Агентство по занятости населения Пермского края готово предложить жителям региона свыше 21 тысячи вакансий. Это в 1,5 раза больше, чем в начале года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года уровень безработицы в крае превысил июньский максимум и составил 22 тыс. 545 человек, но с февраля 2016-го этот показатель неуклонно снижается.

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