Москва, 23 августа, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) вызвало негодование в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа. «Решение CAS не может вызвать ничего, кроме негодования, а также сочувствия, причем не только к нашим спортсменам, подавляющее большинство из которых никогда не употребляли допинг, но и к нынешнему состоянию мирового паралимпийского движения в целом», — отметил член комитета Госдумы по спорту Василий Шестаков («Единая Россия»).

government.ru Эмблема Паралимпийских игр

«К сожалению, нашим «друзьям» все же удалось превратить Паралимпийские игры в арену для политических разборок», — сказал парламентарий.

Лишение российских спортсменов права выступать отнимает у них возможность самореализации, разрушает то, чему многие из них посвятили всю свою жизнь, указал Шестаков.

«Это решение может означать начало развала паралимпийского движения, а предстоящие Игры рискуют превратиться в какое-то «открытое первенство Америки», куда одних пускают, а других — нет», — заключил депутат.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) по поводу отстранения российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.