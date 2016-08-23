Киев, 23 августа, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов, комментируя результаты, с которыми украинская сборная завершила летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, заявил о необъективном подходе со стороны судей. Украину нельзя судить так же, как все остальные страны, ведь на территории этой страны идёт война. Такое мнение Жданов высказал и эфире телеканала «112 Украина».

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«Украина воюет, надо сравнивать ее с теми странами, которые воюют. Не очень объективное судейство, у нас поехало 12 чемпионов, из них только один взял золотую медаль», — заявил Жданов. При этом министр признал, что в украинском спорте есть ряд проблем, и первостепенная — это «хроническое недофинансирование».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 августа, губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Жданову после катастрофы с 31-м местом в медальном зачёте на ОИ-2016 необходимо уйти в отставку. По его мнению, на Играх просто не был использован потенциал украинских спортсменов.

Напомним, 16 августа Жданов заявил, что Россия украла у Украины «золото»: такая реакция последовала за победой российского борца Давита Чакветадзе над украинским борцом Жаном Беленюком.