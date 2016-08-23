Тула, 23 августа, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Агитаторы КПРФ в Тульской области были облиты зеленкой. С таким заявлением выступил 22 августа на совещании о взаимодействии избирательных комиссий и политических партий, зарегистрированных кандидатов в период избирательной кампании 2016 года представитель КПРФ Антон Иваньков.

Vadim Akopyan Зелёнка

Как сообщили «Тульские новости» со ссылкой на Иванькова, в течение августа представители КПРФ сталкивались с «противодействием сотрудников правоохранительных органов. С его слов, последние отнимали листовки у агитаторов, обливали зеленкой».

«Мы не можем говорить о 100-процентной законности избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы», — заявил Иваньков.

Ранее с заявлениями о нарушениях выступали представители «Справедливой России».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели на координационном совещании руководителей правоохранительных органов по вопросам обеспечения законности и безопасности в период проведения выборов в Госдуму отмечалось, что жалоб на нарушения при проведении избирательной кампании в регионе нет.

Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва в России пройдут 18 сентября. На выборах депутатов Государственной думы в декабре 2011 года в Тульской области явка составила 72,8%. За «Единую Россию» проголосовали 61,3% избирателей, за КПРФ — 15,1%, «Справедливую Россию» — 8,5%, ЛДПР — 9,2%. В Государственной думе шестого созыва Тульскую область представляют шесть депутатов: Владимир Афонский («Единая Россия»), Игорь Зотов («Справедливая Россия»), Борис Зубицкий («Единая Россия»), Олег Лебедев (КПРФ), Дмитрий Савельев («Единая Россия») и Надежда Шайденко («Единая Россия»).

Также 18 сентября в регионе — впервые с 2001 года — состоятся прямые выборы губернатора. На пост претендуют четыре кандидата: исполняющий обязанности главы региона Алексей Дюмин, Олег Лебедев (КПРФ), Олег Веселов («Коммунисты России») и Николай Огольцов (Партия пенсионеров за справедливость).

Добавим, что ранее стало известно о решении не проводить теледебаты между кандидатами-одномандатниками, баллотирующимися в Госдуму от Тульской области. Решение мотивировано слишком большим числом кандидатов и нехваткой эфирного времени.