Ростов-на-Дону, 23 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Жителям Донбасса в ближайшие дни будет доставлен очередной гуманитарный груз. Формирование автоколонны пройдет под Ростовом-на-Дону. На базе Донского спасцентра ожидают Ил-76 с медикаментами на борту. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в МЧС России.

mchs.gov.ru Автоколонна

На юго-восток Украины 55-я по счёту автоколонна доставит более 30 тонн лекарств, продовольствие, товары первой необходимости. Не за горами и 1 сентября, а, значит, что ко Дню знаний школы получат учебные пособия.

Отметим, что уже два года жители Луганской и Донецкой областей регулярно получают гуманитарную помощь от российской стороны. За этот период было доставлено более 63,5 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов, стройматериалов, пожарно-технического инвентаря, канцелярии.

Напомним, что первый гуманитарный конвой доставил гуманитарный груз в Донбасс 22 августа 2014 года. Несколько дней белые КамАЗы ждали разрешения украинской стороны на въезд в Луганскую область. Тогда 200 тонн продовольствия, вещей, медикаментов и товаров первой необходимости привезли 287 фур.