Москва, 23 августа, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Последние 15 лет российская экономика росла и развивалась, несмотря на перерывы, связанные с кризисами. Однако подъем сопровождался не только положительными моментами, но и отрицательными, например, ростом цен. Особенно чувствительно ощущался рост цен на недвижимость. В итоге сложилась ситуация, при которой среднестатистическому гражданину России, чтобы накопить на покупку жилья, требуется 8−10 лет, а в некоторых регионах России более 15 лет. Проще говоря, цены на недвижимость росли быстрее, чем доходы населения. Конечно, последние два года на рынке недвижимости наблюдается снижение цен, но и доходы населения снижаются, поэтому разрыв между ценами на недвижимость и доходами россиян не уменьшается, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Лазарь Бадалов.

trkterra.ru Недвижимость

«Многие граждане преодолевают этот разрыв с помощью ипотечных кредитов. Ипотечное кредитование увеличивалось из года в год, и на сегодняшний день банки выдали ипотечных ссуд на 4 трлн руб. Однако и здесь не все так хорошо. Дело в том, что гражданам не хватает средств не только на покупку жилья, но и на получение ипотечных кредитов. Ведь для получения кредита надо обладать должной кредитоспособностью, которая учитывает как раз размер доходов заемщика. Таким образом, часть граждан остается отрезанной от возможности обзавестись своим жильем или улучшить свои жилищные условия. Потому что с одной стороны мешают высокие цены на недвижимость и недоступность кредитов, с другой, низкие доходы», — пояснил Бадалов.

«Субсидирование процентных ставок и льготные ипотечные кредиты — это только временные меры, и кардинально они не могут повлиять на ситуацию. Решить эту проблему можно только одним путем — создать условия для роста доходов населения. Доводы о том, что обеспечение жильем населения — это частная проблема каждого и экономики в целом не касается, не правильные. В Европе и США двигателем внутреннего потребления как раз считается приобретение жилья домохозяйствами. Что приводит к росту налоговых доходов государства, созданию новых рабочих мест и увеличению ВВП», — резюмировал эксперт.